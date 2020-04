25 de Abril festejado com 13% da lotação da Assembleia da República

A sessão solene do 25 de Abril na Assembleia da República será, pela primeira vez em 46 anos de democracia, uma cerimónia reduzida ao mínimo devido ao risco de contágio por Covid-19. Em vez das habituais 700 presenças, entre deputados e convidados, irão menos de 90, o que dá uma lotação máxima do hemiciclo de cerca de 13%, segundo as contas do Correio da Manhã.

