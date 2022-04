Inês Sousa Real lamenta que o "25 de Abril ainda não tem rosto de mulher"

O 48.º aniversário do 25 de Abril vai ser assinalado esta segunda-feira de manhã na Assembleia da República com uma sessão solene já sem restrições devido à covid-19 e de tarde o parlamento abrirá as portas ao público.

A sessão solene comemorativa do 25 de Abril de 1974, com início às 10h00, inclui discursos de deputados dos oito partidos com assento parlamentar, por ordem crescente de representatividade, Livre, PAN, BE, PCP, Iniciativa Liberal, Chega, PSD e PS, do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Ao minuto Atualizado a 25 de abr de 2022 | 10:17

10:13 | 25/04 "Abril ainda não tem rosto de mulher", lamentou Inês Sousa Real na sua intervenção A deputada do partido PAN, Inês Sousa Real, começou por destacar que o país vive em "bancarrota climática", defendendo independência energética e descarbonização e recordando as dificuldades económicas que os portugueses têm no que diz respeito ao aquecimento das casa.



"Abril ainda não tem rosto de mulher", lamentou Inês Sousa Real. "A cada dia mais de 50 mulheres são vítimas de violência doméstica", destacou, criticando "machismo" nos tribunais, a prescrição de crimes sexuais, as desigualdades salariais entre homens e mulheres.



"As mulheres continuam a ser as mais afetadas pela pobreza", declarou a porta-voz do PAN, realçando também as mulheres em minoria na AR e que poucas assumem cargos de liderança.

10:06 | 25/04 Dificuldade de áudio 'cala' Rui Tavares do Livre, que ficou sem microfone quando começou a discursar O deputado do Livre, Rui Tavares, referiu as "lições" do 25 de abril, quando "começamos a aprender o que é a democracia".



"A 25 de abril de 74 amanhecemos com uma guerra colonial, que terminou. Significou o final de um passado colonialista e o início de um futuro europeu", salientou.



De acordo com Rui Tavares, a democracia é "tarefa longa ainda a ser cumprida", mas "a partir de agora contamos com a valorização das pessoas e do território", daí a mportância de "debater" para o "nosso futuro coletivo".



O papel da escola e a importância do SNS na consolidação da democracia foram também temas que o deputado realçou.