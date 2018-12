Trabalhadores do Estado das 17 carreiras que progridem por tempo de serviço representam 42% do total.

Cerca de 281 mil funcionários públicos progridem na carreira com base no tempo de serviço. Distribuídos por 17 carreiras, estes trabalhadores representam 42% dos mais de 671 mil funcionários do Estado e são um fator de pressão sobre a despesa pública. A contagem de todo o tempo de serviço desses ...