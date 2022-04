29.º Congresso do CDS-PP já arrancou e mais de metade das cadeiras estão por ocupar

O 29.º Congresso do CDS-PP arrancou este sábado pelas 10H10 no Pavilhão Multiusos de Guimarães, com o presidente da Mesa a apelar à "maturidade política" dos delegados, para mostrar que o CDS "vale a pena".

Os trabalhos começaram pelas 10H10, ainda com mais de metade das cadeiras no recinto por ocupar, no Pavilhão Multiusos de Guimarães, Braga, onde sobressai o palco dominado pelo azul, com uma faixa inferior em amarelo-torrado, as cores do partido.

Depois de dar conta de algumas alterações à ordem de trabalhos, o presidente da Mesa, Martim Borges de Freitas, assinalou que o CDS vive um "momento particular": "Temos de dar grande prova, não apenas de vitalidade (...) mas de maturidade política para mostrar ao país que o CDS é um partido que vale a pena", declarou, pedindo intervenções "sempre com a maior cordialidade".