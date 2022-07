Luís Montenegro, o social democrata escolhido para suceder a Rui Rio na liderança do PSD, já está no pavilhão Rosa Mota, no Porto, onde irá decorrer o 40º Congresso do PSD que arranca esta noite.O evento fica marcado pela tomada de posse de Montenegro e a saída de Rio.À chegada ao local, Montenegro admitiu que já fez "alguns" convites para a sua direção, mas espera "ouvir disponibilidades" no Congresso.