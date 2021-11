Este sábado é o derradeiro confronto entre o líder do PSD, Rui Rio, e o eurodeputado Paulo Rangel. Perto de 46 mil militantes são chamados às urnas entre as 14h00 e as 20h00 para escolher o próximo presidente do partido e candidato a primeiro-ministro nas Legislativas de 30 de janeiro.Em contagem de espingardas, os dois candidatos vão jogando o xadrez até à reta final.