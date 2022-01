A Autoridade Tributária (AT) concedeu cerca de 56 mil euros em benefícios fiscais, entre 2015 e 2021, à Fundação José Berardo, segundo listagens divulgadas no Portal das Finanças. Segundo o ‘Observador’, o Governo prepara-se para extinguir a fundação após uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças ter concluído que promovia atividades fora do seu âmbito de atuação legal. É a primeira vez que o Estado fecha uma fundação privada, ainda segundo o ‘Observador’. José Berardo está à conta com a Justiça suspeito, entre outros crimes, de fraude fiscal, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.





Ainda em 2020, o Fisco atribuiu um bónus fiscal de IMI à Fundação José Berardo no valor de 6573 euros, tal como oavançou em outubro. Mas os benefícios remontam, pelo menos, a 2015, data a partir da qual esses dados são publicitados. Nesse ano, além do IMI, a AT concedeu um benefício fiscal no âmbito do Imposto de Selo de 16 703,6 euros.