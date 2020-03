77 magistrados foram castigados em cinco anos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) aplicou, desde 2015, castigos a 77 magistrados, em que se incluem suspensões e aposentações compulsivas, mas não houve demissões. Os dados constam do relatório síntese da atividade de 2019 daquele órgão superior de gestão e disciplina.De acordo com os dados consultados pelo, o ano com mais penas aplicadas pela Secção Disciplinar ...