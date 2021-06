Para 88% dos portugueses a corrupção é um grande problema, revelou a associação Transparência Internacional no Barómetro Global da Corrupção. Segundo o inquérito, 41% consideram que a corrupção aumentou no ano passado e que a pandemia da Covid-19 acabou por agravar a ação dos agentes corruptos.









Consideram 63% dos inquiridos em Portugal que o Governo está a ser orientado por “alguns interesses privados”. Sobre o desempenho do Governo no combate à corrupção, 60% dos portugueses acham que é mau, 36% consideram que é bom e 4% não sabem ou não respondem.

Um terço dos inquiridos (33%) identifica os banqueiros como uma das atividades em que a maior parte dos intervenientes é corrupto, enquanto 27% apontam deputados e executivos empresariais.





Portugal ocupa, com Chipre, o terceiro posto, no referente à percentagem de população que encara a corrupção como um grande problema. A Croácia lidera a tabela com 92% da população e a segunda posição pertence à Bulgária (90%).