O primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira, no debate do estado da nação, mais 900 milhões de euros para programas de promoção do “sucesso escolar” nos dois próximos anos letivos.Segundo António Costa, este “ambicioso Plano de Recuperação das Aprendizagens” prevê “uma maior autonomia pedagógica das escolas, na organização do calendário escolar, na adaptação do currículo e na gestão flexível das turmas”.A aposta em novos recursos digitais e o apetrechamento das escolas também está no plano, disse o líder do Executivo.