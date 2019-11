"A forma como pensa faz dele uma personalidade fundamental para a Europa": Marcelo elogia Mattarella em Itália

Os presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e de Itália, Sergio Mattarella, afirmaram esta partilhar a mesma visão sobre o projeto europeu e defenderam a importância de uma posição comum da União Europeia sobre migrações, sem deixar de elogiar a postura de Mattarella."A forma como pensa faz dele uma personalidade fundamental para a Europa", avançou aos jornalistas.Os dois chefes de Estado falavam na Sala dos Espelhos do Palácio do Quirinal, em Roma, no final de um encontro realizado durante a visita de Estado do Presidente português a Itália."A Europa entra num novo ciclo e nesse novo ciclo Itália e Portugal estão de acordo no essencial: é preciso que a Europa tenha uma posição comum sobre migrações", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando que "Portugal agradece à Itália a coragem, quase o heroísmo, com que acolheu sozinha esse drama no momento inicial".