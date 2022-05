"A guerra continua, é uma preocupação", diz Marcelo Rebelo de Sousa no XV encontro da COTEC Europa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa esteve esta quarta-feira presente no XV Encontro da COTEC Europa, que se realizou no Theatro Circo, em Braga.O encontro que contou também com a presença do Rei de Espanha e do Presidente italiano, teve como objetivo abordar a guerra na Ucrânia, a situação na Europa e a economia europeia, sendo o tema "A Cultura ao Encontro da Inovação".Na entrada do encontro, e em declarações aos jornalistas, Marcelo disse que "a guerra continua" e que os seus efeitos "são uma preocupação".Durante as conversações, o presidente da república acrescentou ainda que em conjunto com o Rei de Espanha e com o presidente italiano ponderaram uma "nova série de sanções à Federação Russa"."A guerra continua, é uma preocupação, os efeitos da guerra são uma preocupação", referiu.Já no decorrer do encontro, Marcelo Rebelo de Sousa refere-se a este como sendo "um encontro de força para a COTEC"."A guerra não é de outros, é nossa, porque os nossos valores estão incluidos na guerra", comenta sobre a invasão russa na Ucrânia.Em atualização