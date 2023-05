"A guerra é imoral. Um erro da federação russa": Marcelo discursa no Parlamento Europeu

Marcelo Rebelo de Sousa disse, esta quarta-feira, no Parlamento Europeu, que a "guerra é imoral. Um erro da federação russa". O Presidente da República afirma ainda que "Portugal estava, está e estará sempre na primeira linha da defesa pela União Europeia."Marcelo refere que, neste momento, a questão "mais urgente é garantir que a guerra que tem martirizado o povo ucraniano e atingido outros povos possa terminar em paz. O objetivo é também o de prevenir novas guerras"."A União Europeia não pode esquecer que nos continentes está difícil de compreender que esta guerra é global", acrescenta.O Presidente da República refe ainda que a Europa não se pode separar dos jovens porque, se assim for, "criará vazios que serão preenchidos pelo populismo e por outros movimentos inórgânicos". Marcelo refere que temos que trabalhar a tempo, antes que seja tarde."Temos dois caminhos", atira. "Temos que gerir o dia a dia e resolver o imediato", explica.O Presidente da República fala em conferência de imprensa após reunião com a Presidente do Parlamento Europeu, no hemiciclo do Parlamento Europeu, sobre os desafios da Europa.

