"A liberdade não tem donos": Iniciativa Liberal avança com desfile próprio para comemorar 25 de Abril

A Iniciativa Liberal vai realizar um desfile próprio para comemorar o 25 de Abril, que também descerá a Avenida da Liberdade, em Lisboa, recusando "ceder a manobras" e garantindo o cumprimento das regras sanitárias devido à pandemia.

Na terça-feira, a Iniciativa Liberal (IL) acusou a comissão promotora do desfile do 25 de Abril de tentar impedir o partido de participar nas comemorações, tendo então adiantado que pretendia organizar o seu próprio desfile no mesmo dia e local.

À agência Lusa, o partido liderado por João Cotrim Figueiredo refere que "não prescinde de nenhum dos seus direitos cívicos e políticos e vai participar nas celebrações do 25 de Abril na Avenida da Liberdade, em Lisboa", organizando um desfile próprio.