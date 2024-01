"A operação não foi mantida secreta": Costa esclarece compra de ações dos CTT pela Parpública

O primeiro-ministro demissionário, António Costa, disse esta quinta-feira que a compra de ações dos CTT pela Parpública "não foi mantida secreta".



"As ações foram compradas em bolsa, forma mais pública não há (...) O que não foi revelado publicamente foi a intenção do Estado comprar porque no dia em que o anunciasse as ações começavam a aumentar o preço que se teria de pagar seria muito superior", explicou.

Os CTT foram privatizados entre 2013 e 2014 pela governação PSD/CDS-PP em período de assistência financeira externa a Portugal.



O Jornal Económico noticiou na terça-feira que o anterior Governo, sem o divulgar, instruiu a Parpública a comprar ações dos CTT através de um despacho do então ministro das Finanças, João Leão.

A Parpública afirmou que a compra de ações dos CTT, realizada até outubro de 2021, "ocorreu no cumprimento dos requisitos legais", com despacho do ministro das Finanças da altura, João Leão, e com parecer favorável da UTAM.

Um comunicado da empresa gestora de participações públicas refere que "a compra de ações dos CTT pela Parpública, realizada até outubro de 2021, ocorreu no cumprimento dos requisitos legais, designadamente o despacho do então ministro das Finanças, precedido do parecer prévio da UTAM [Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial]".