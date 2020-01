Mário Centeno defendeu esta quarta-feira que OE de 2020 como um "orçamento de continuidade". "É um orçamento de continuidade com aquilo que temos vindo a fazer. A palavra continuidade é boa quando a experiência é boa", afirmou.

Num encontro com militantes, onde chegou com quase uma hora de atraso, o ministro das Finanças mandou recados à esquerda e à direita de uma forma ligeira. "Não há aventureirismo. Há cumprir. E provar que as contas, quando estão certas, estão mesmo certas", assegurou.

Centeno diz que este é um orçamento a pensar no futuro e assente em seis E: equilíbrio, estabilidade, economia, empresas, emprego e esquerda. "É um orçamento de esquerda que não dá nenhum passo maior do que a perna. Não verão o PS prometer o que não pode cumprir".

Na véspera da discussão do documento no parlamento, o ministro avisou que "Um OE não se faz assente em desejos ou demagogias". E assumiu o Sistema Nacional de Saúde como "a prioridade" destas contas.

Centeno aproveitou para lembrar o trabalho feito e para elogiar a postura de António Costa. "Isto é um trabalho de liderança do primeiro-ministro. O Ministro das Finanças é apenas a cara", defendeu.

Neste encontro, a referência à oposição só chegou através de José Luís Carneiro. O secretário geral adjunto do PS acusou Rui Rio de falta de coerência ao chumbar o OE. "Primeiro esteve o partido e as questões internas".