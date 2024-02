Saúde mental, habitação e propinas: O discurso de Pedro Nuno Santos na apresentação do programa eleitoral do PS

O Partido Socialista (PS) apresenta este domingo o programa eleitoral para as eleições legislativas de 10 de março.Durante o discurso, Pedro Nuno Santos definiu o desenvolvimento da economia como "a maior prioridade" do PS. "Nós queremos que Portugal cresça muito mais do que cresceu", afirmou o secretário-geral. Para tal, a economia "tem de se diversificar", privilegiando "quem reinveste lucros" e exportando "com valor acrescentado". Em contraponto, "a direita não tem uma visão para a economia", sublinha.Para Pedro Nuno Santos, "o Banco de Fomento não funciona". "Queremos um ministério da Economia com força"Na saúde, Pedro Nuno Santos atacou novamente a direita, nomeadamente a Aliança Democrática (AD), por colocar o SNS "em risco" com o programa para o setor. "A AD quer esconder as intenções, mas na saúde não consegue", atirou. O socialista acusou a coligação de querer desviar recursos para o setor privado. "A ideia do colapso do SNS tem o propósito de justificar o que eles querem fazer", argumentou.Quanto ao problema da habitação, Pedro Nuno Santos propõe uma "resposta a sério", através do alargamento do "parque público para a classe média". O PS "começou com benefícios fiscais", a forma como "a direita aborda o problema", mas passou para o "maior plano de investimento público" em habitação. "Ouço a AD falar de casas. No tempo deles foram zero. A dificuldade deste plano é que ele demora", explicou. De entre as medidas do programa do PS, Pedro Nuno Santos destacou a garantia pública ao financiamento bancário na compra de casa própria para pessoas até aos 40 anos.Alexandra Leitão, coordenadora do plano de ação do PS, vincou a necessidade de promover uma maior sofisticação da economia e de aumentar a resiliência do Serviço Nacional de Saúde (SNS). "Um SNS reformado e não descapitalizado nem privatizado", enfatizou.O socialista António Arnaut vê nos programas de outros partidos uma ameaça ao atual modelo do sistema público de saúde. "O nosso é constitucionalmente consagrado", apontou.O ministro das Finanças, Fernando Medina, destacou o sucesso da política de "recuperação de rendimentos" e o "aumento consistente" das pensões e dos apoios sociais. "Não prometemos aquilo que não podíamos fazer, mas cumprimos aquilo que prometemos", notou.O governante salientou o atual "equilíbrio no mercado de trabalho", consubstanciado pelo aumento dos salários acima do salário mínimo e pela maior capacidade de atração de investimento direto estrangeiro. "A realidade dos números desmente a direita. (...) Os resultados no emprego são uma vitória", frisou.Sobre o programa eleitoral, Fernando Medina saudou a "previsibilidade" assegurada aos portugueses pelas propostas socialistas.Em atualização