"A temperatura está ótima": Marcelo Rebelo de Sousa tomou o primeiro banho de 2020 no Corvo

"A temperatura está ótima", disse o chefe de Estado aos jornalistas.

Marcelo Rebelo de Sousa já cumpriu a tradição e foi a banhos na ilha do Corvo, Açores. Com alguma tranquilidade e simplicidade, o Presidente da República mergulhou e aproveitou o banho para nadar como é habitual para si.O primeiro banho não foi só "entrar e sair", tendo um um mergulho demorado nuns Açores que lhe dão "muita sorte".Marcelo manteve algumas das suas habituais atividades mesmo após se ter tornado chefe de Estado, mas agora sob o olhar atento dos seus seguranças.

Antes do banho, o Presidente da República esteve na primeira missa do ano assinalada no Corvo, ilha mais pequena dos Açores que foi escolhida por Marcelo para passar o ano.

A partir da ilha do grupo ocidental dos Açores, o chefe de Estado desejou um 2020 "de esperança", com um "Governo forte, concretizador e dialogante", uma "oposição forte e alternativa" e pediu que se concentrem esforços "na saúde, na segurança, na coesão e inclusão".