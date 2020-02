"A traquinice acabou": Alberto João Jardim diz que PSD tem dois objetivos

O ex-presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, considerou esta sexta-feira que quem dirige o PSD "não pode estar preocupado com os meninos traquinas" de dentro do partido, avisando que quem perturbar "assume as consequências".

À chegada para o 38.º Congresso do PSD, que decorre até domingo em Viana do Castelo, Alberto João Jardim considerou que o PSD tem neste momento dois objetivos que são "a reforma do sistema político" e "preparar-se para governar Portugal".

"Essas conversas de união e desunião, isso acabou. Quem dirige o partido não pode estar preocupado com os meninos traquinas cá de dentro. A traquinice acabou. Agora é para a frente", avisou, quando questionado pelos jornalistas sobre se os objetivos que traçou são possíveis depois do ciclo eleitoral interno do partido.