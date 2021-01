“Abdico sempre de parte do salário”, diz Marisa Matias em entrevista à CMTV

Quase a completar 45 anos, a eurodeputada Marisa Matias diz que mantém valores da menina da aldeia. Abdica de parte do que ganha e garante que não se aburguesou.Marisa Matias - Quero reforçar o resultado. Estava cá antes das eleições e estarei no dia a seguir, e o resultado não é indiferente. Em 2016, pude dar seguimento a bandeiras como a dos cuidadores informais. Tenho e espero ter uma expressão eleitoral que permita dar seguimento a essas lutas.- Tantas coisas. Não há esquerda a mais nestas eleições.- Nunca vi a política de forma utilitarista. Estou na campanha porque precisamos de compromissos firmes em áreas em que temos bloqueios: na precariedade , na banca. Apresento-me para fazer essa campanha, há espaço para ela e há necessidade. O Governo e o Presidente a República, com convergências que tiveram, criaram bloqueios.- Quando ouvimos o Governo anunciar apoios para os trabalhadores independentes, e essa foi uma razão para não houvesse entendimento, percebemos que não só tínhamos razão como o Governo vai buscar mais apoios para estes trabalhadores. Há um reconhecimento de que os apoios que dizíamos serem necessários não estavam garantidos no OE.- Pensei a campanha para a pandemia. Não vou cancelar arruadas, comícios e jantares porque não tenho. As ações foram pensadas para cumprir as indicações das autoridades de saúde. Mas as pessoas têm de ser ouvidas e a campanha é o período para dar visibilidade a lutas. Farei ações mais modestas, mas as vozes das pessoas têm de ser ouvidas.- Em Portugal não temos mulheres a mais na política. Chegará o dia em que não tenhamos de questionar a presença- Porque 99,9% das listas às juntas só tinham homens.- Tendo a discordar das políticas de Merkel, mas o que nos aproxima ou distingue não é o facto de sermos as duas mulheres, é o que defendemos.- Marcou-me de forma clara na defesa profunda dos serviços públicos, para que não seja o facto de nascermos pobres que determina oportunidades.- Sim, são muito elevados.- Não, basta olhar para mim [risos]... Os salários são elevados, sobretudo se compararmos com Portugal, mas não deixei em momento nenhum de abdicar de uma parte do salário.- Há situações que são públicas de apelos para projetos artísticos ou ajudas a quem não tem dinheiro se defender em processos judiciais. E há outras que merecem privacidade. Não entrego dinheiro ao partido, mas mantenho essa prática. Defendo que ninguém deve enriquecer à custa do exercício de cargos políticos.- A minha luta é combater os salários de miséria que ainda temos. Estive com mulheres que estão em risco de despejo e ver que ganham o salário mínimo e pagam 400 € de renda... É impossível viver assim. Não precisam de mo explicar porque já ganhei o salário mínimo.- Uma das áreas tem a ver a com a relação com a banca. Estivemos sempre em campos opostos, desde o Banif ao BES. Outra é a precariedade: Marcelo devia ter vetado a lei que alargou o período experimental e foram essas as pessoas que perderam o chão na pandemia.