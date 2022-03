Foi a pé que a equipa das Finanças (e o novo ministro, Fernando Medina) chegou ao Palácio Nacional da Ajuda. Lá dentro, futuros e ex-governantes conversavam animadamente. Sorrisos e abraços na passagem de testemunho.O presidente do PSD, Rui Rio, esteve particularmente ativo. Desdobrou-se em conversas com os ex-ministros João Leão (Finanças) e Pedro Siza Vieira (Economia) e, com o líder parlamentar cessante, Adão Silva, ainda terá dado os parabéns à mãe do primeiro-ministro, Maria Antónia Palla.