“Acho que devíamos ouvir os médicos”, considera Vitorino Silva

O candidato Vitorino Silva defendeu esta terça-feira que os médicos devem ser ouvidos quanto ao fecho das escolas. "Eu acho que devemos ouvir os médicos, porque eles é que estão na linha da frente e sabem muito mais do que nós. Se os médicos querem fechar as escolas, eu acho que devíamos ouvir os médicos", afirmou o calceteiro.Vitorino Silva, que continua a fazer campanha a partir de casa, participou numa conversa digital com habitantes das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Foi a meio dessa conversa que o candidato a Belém explicou porque continua em casa, apesar do estado de emergência permitir atos políticos na rua. "Como eu sou do povo e não quero mordomias, decidi fazer campanha em casa. Acho que estou a fazer uma campanha segura e a chegar mais longe. Se fosse na rua, de certeza que não chegava a tantas pessoas", afirmou o candidato.Quanto à cultura, Vitorino acredita que "um país que tenta matar a cultura, é um país muito pobre".