Ações garantiam crédito de 4,5 mil milhões de euros na Caixa

Faria de Oliveira diz que a sua prioridade foi reforçar as garantias existentes.

Por João Maltez | 09:56

O antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) Fernando Faria de Oliveira, que liderou o banco público entre 2008 e 2010, afirmou ontem que quando assumiu funções, substituindo Carlos Santos Ferreira, encontrou na instituição 4,5 mil milhões de euros de crédito garantido por ações.



"A Caixa tinha 4,5 mil milhões de euros garantidos por ações quando entrei", afirmou Faria de Oliveira na segunda comissão de inquérito à recapitalização e gestão da CGD.



Quando questionado por Mariana Mortágua, deputada do BE, e Duarte Alves, do PCP, sobre se um banco público deve servir para financiar a aquisição de ações, Faria de Oliveira admitiu que não.



"A primeira prioridade será apoiar as boas empresas. A segunda apoiar o investimento. Depois apoiar tudo o que tenha que ver com possibilidade para contribuir para crescimento económico", descreveu.



Faria de Oliveira disse ainda aos deputados que a sua "principal preocupação foi reforçar as garantias" dos créditos, adiantando que "uma das lições que a crise trouxe tem que ver com a necessidade de a um conjunto de valores dados como garantia ter de haver precauções muito fortes".



Críticas ao relatório da EY

Aquele que foi o presidente da Caixa Geral de Depósitos entre 2008 e 2010, Fernando Faria de Oliveira, criticou ontem o relatório da auditora EY ao banco público, classificando-o como "enviesado", "viciado" e "descuidado".



Crise afundou La Seda

Faria de Oliveira afirmou ontem que o projeto da Artlant/La Seda, em Sines, cujo financiamento validou, falhou por causa da última crise financeira. Segundo a auditoria da EY, a CGD tinha em 2015 uma exposição de 351 milhões de euros à Artlant.