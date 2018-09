Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tancos é tema quente na Assembleia. Taxistas querem ouvir primeiro-ministro

Trabalhos tiveram início às 15 horas.

15:15

Esta terça-feira decorre, na Assembleia da República, o primeiro debate quinzenal após as férias parlamentares. SNS, Tancos e o Infarmed são temas em discussão. A sessão de trabalhos teve início às 15 horas.



Mais de duas centenas de taxistas, em protesto há oito dias, partiram pelas 13h40 da Praça dos Restauradores, em Lisboa, em direção à Assembleia da República.



Os motoristas esperam ouvir dos partidos políticos com assento parlamentar propostas que permitiram alcançar um equilíbrio entre táxis e plataformas eletrónicas de transporte.



Os taxistas estão em protesto desde dia 19, com concentrações em Lisboa, Porto e Faro, contra a entrada em vigor, em 01 de novembro, da lei que regula as quatro plataformas que operam em Portugal -- Uber, Taxify, Cabify e Chauffeur Privé.



O debate quinzenal irá também realizar-se no dia seguinte às primeiras detenções efetuados no âmbito do furto de armas em Tancos.



LEI DE BASES DA SAÚDE

A primeira intervenção foi de Catarina Martins, sobre a lei de bases da saúde, questionando: "Quando é que o governo vai entregar a sua proposta de alteração à lei de bases da saúde ao Parlamento?"



Em resposta, António Costa não avançou com uma data: "Faremos a nossa conclusão final e apresentaremos a proposta. Se é já este mês ou daqui a dois, não lhe sei dizer. Mas seguramente a tempo de cumprir o objetivo de nesta legislatura podermos ter uma nova lei de base do SNS".



TAXISTAS