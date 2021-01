O compromisso arbitral de julho de 2014 entre a Câmara do Porto e a imobiliária Selminho, da família do autarca Rui Moreira, previa “a satisfação integral das pretensões” da empresa na revisão do Plano Diretor Municipal - ou seja, permitir a construção de 12 habitações T4 num edifício de cinco pisos, na escarpa da Arrábida. O acordo está transcrito na acusação ao autarca por prevaricação, consultada pelo CM. Um litígio daria origem à “fixação da justa indemnização” e a Selminho já pedira 1,52 milhões de euros.









O acordo foi assinado por Guilhermina Rego, então ‘vice’ da câmara, após Rui Moreira se declarar impedido num “documento sem data”, indica o Ministério Público. A acusação diz que os termos do acordo “foram negociados e fixados sob ordens e orientação de Rui Moreira”, ilegalmente. O documento foi apresentado “já fechado” a Guilhermina Rego, que “se limitou a assinar”.

Rui Moreira agiu “deliberadamente contra a lei”, diz MP



A acusação indica que Rui Moreira agiu “deliberadamente contra a lei” e “violando os deveres de legalidade, de prossecução do interesse público e de imparcialidade. O autarca disse, já em dezembro, que o único ato praticado “foi outorgar uma procuração a uns advogados que não conhecia e com quem nunca falei para que representassem a câmara numa diligência” .