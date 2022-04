Os governos de Portugal e de Espanha chegaram esta terça-feira a um acordo político com a Comissão Europeia para o estabelecimento de um mecanismo temporário que permitirá fixar o preço médio do gás nos 50 euros por MWh. O acordo terá uma duração de cerca de 12 meses, anunciaram o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, e a terceira vice-presidente do Governo espanhol responsável pela Transição Ecológica, Teresa Ribera, após uma reunião de trabalho com a Comissão Europeia.









