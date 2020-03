Acordo falha e Costa exige mais ajuda da Comissão Europeia

Depois de uma "longuíssima" reunião, os 27 chefes de Estado e de Governo da UE não chegaram esta quinta-feira a acordo sobre a emissão de dívida soberana europeia - as eurobonds - para ajudar a financiar os países no combate ao coronavírus.



O primeiro-ministro António Costa disse, no final do Conselho Europeu, que "este foi o acordo possível, mas manifestamente insuficiente", denunciando que quatro países se opuseram à emissão conjunta. Um dos pontos em que os 27 países concordaram foi mandatar o Eurogrupo para, "no prazo de duas semanas, apresentar as condições da mobilização de uma linha do mecanismo de estabilidade europeia para financiar os estados na crise do coronavírus, no montante global de 240 mil milhões de euros".