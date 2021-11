Basta a rejeição ou a abstenção dos dois deputados do Chega e do Iniciativa Liberal para chumbar o Orçamento regional dos Açores para 2022, que é votado na próxima semana. Se este for o rumo dos acontecimentos abre-se uma crise política com eventual dissolução do Parlamento e convocação de eleições antecipadas tal como aconteceu no continente.