AD promete descer IRS e IRC e melhorar saúde e educação com apoio de privados

O presidente do PSD assegurou esta terça-feira que a prioridade da AD será "menos impostos e melhores serviços públicos", que também passarão pelo regresso das Parcerias Público-Privadas (PPP) na saúde e dos contratos de associação na educação.

Luís Montenegro falava aos jornalistas no final de uma reunião com mais de 20 economistas, em que participou também o líder do CDS-PP Nuno Melo, e dirigentes dos dois partidos que irão às legislativas em coligação com o PPM, a Aliança Democrática (AD).

Já com um painel da AD por trás, de cor azul com apontamentos laranja e os símbolos dos três partidos e Nuno Melo ao lado, Montenegro reiterou a prioridade à descida, em termos de impostos, do IRS para a classe média e para os jovens (que pagariam um terço até aos 35 anos).