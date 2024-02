AD quer isenção de IMT na compra da primeira casa

O líder do PSD e da coligação AD, Luís Montenegro, insistiu este sábado, num comício em Penafiel, que “é preciso dar prioridade aos jovens”, criando condições para ficarem no País, em vez de emigrarem. Uma das medidas que propôs para atingir esse objetivo passa por isentar de IMT e de imposto do selo a compra da primeira casa.









Num discurso em que criticou o estado dos serviços públicos, como a Saúde e a Educação, Montenegro também não poupou o atual secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, que foi responsável pela tutela da Habitação no Governo de António Costa. “Nunca houve em construção tão poucas casas desde o 25 de Abril”, afirmou o líder da coligação entre PSD, CDS e PPM. A esse facto, associou a subida dos impostos e a burocracia, “que afastaram investidores”.

Para contrariar o problema, Montenegro defende o IVA da construção nos 6% e quer avançar com parcerias público-privadas, “que diminuam o risco dos investidores e garantam que os preços das casas não sobem”.