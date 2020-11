Famílias e empresas vão ter mais três meses para pedir a suspensão dos créditos bancários, segundo uma proposta do PSD aprovada esta terça-feira com a ajuda do BE e PCP, na votação na especialidade do Orçamento para 2021. O prazo de tinha terminado em setembro, mas esta maioria negativa prolongou o período para aderir às moratórias até 31 de março.