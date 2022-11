O novo adjunto da ministra da Presidência, Tiago Cunha, com 21 anos e sem experiência profissional vai ganhar quase tanto como qualquer administrador-geral de um hospital público.



O mais recente membro da equipa de Mariana Vieira da Silva, que é licenciado em Direito e ainda sem mestrado, vai receber por mês mais cerca de 300 euros do que um técnico superior no topo da carreira.









