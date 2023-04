O gabinete do ministro João Galamba e o adjunto afastado têm versões radicalmente opostas sobre as razões que levaram Frederico Pinheiro a ser exonerado.



Certo é que o despedimento não foi pacífico. O CM apurou que o ex-adjunto de Galamba envolveu-se em confrontos físicos com três pessoas do gabinete - uma das quais terá recebido tratamento hospitalar – e levou um computador para casa, o qual foi posteriormente recuperado e entregue ao SIS - Serviço de Informações e Segurança, que o vai agora analisar, em resultado de uma queixa do Ministério das Infraestruturas.









