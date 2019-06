Administrador da CGD: “Eu não fui lá contar o dinheiro de Berardo”

E admitiu que, em 2008, acreditava que o madeirense estava a dar a coleção de quadros como penhor."Se diziam que o homem tinha dinheiro, eu não fui lá contar o dinheiro do homem", adiantou Bandeira, depois de ter sido questionado esta quarta-feira, na comissão parlamentar de inquérito sobre a gestão da CGD, sobre os empréstimos a Berardo.O ex-gestor lembrou que acreditou "na bondade da exposição dos colegas", justificando o crédito "com a situação financeira do dono da empresa, provavelmente a experiência que [Berardo] tinha de capacidade de gerar resultados extraordinários" com os investimentos que fazia.Logo de seguida, a deputada do BE, Mariana Mortágua, lamentou o facto de a CGD "não ter exigido nenhuma avaliação do património". Numa picardia com a parlamentar, Bandeira assegurou que "a Caixa não esbanjava dinheiro, sobretudo porque não esbanjava intencionalmente milhões". "A operação teve o racional que teve e convenceu os investidores", atirou.Francisco Bandeira garantiu também que nunca percebeu que os financiamentos eram exclusivamente para a compra de ações do BCP e que só não executou o património do madeirense a partir de 2008 por se tratar de um financiamento de três bancos, que obrigava a acordo entre as instituições para a execução das garantias.Já sobre a garantia prestada em 2008 por Berardo, Bandeira afirmou que estava convencido tratar-se dos quadros que compunham a Coleção Berardo."Nem me passou pela cabeça que os juristas não acautelassem essa situação", disse o antigo administrador em resposta ao deputado do PSD Duarte Marques.A questão surgiu do PSD e do CDS. Houve ou não pressão política do governo de José Sócrates para a concessão de certos financiamentos, nomeadamente para comprar ações do BCP? Francisco Bandeira negou interferências: "Nunca senti pressão política" para dar crédito.Contudo, escusou-se a responder se foi convidado para integrar a administração de Santos Ferreira no BCP ou se, tendo sido, recusou.