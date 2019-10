Adolfo Mesquita Nunes sobre CDS: "Não serei candidato à liderança do partido"

Adolfo Mesquita Nunes admitiu este domingo que não vai concorrer à liderança do CD-PP. Antigo vice-presidente do partido recusou suceder ao lugar de Assunção Cristas, que anunciou demissão após os resultados das Eleições Legislativas, no passado domingo, dia 06 de outubro.



"Não serei candidato à liderança do partido", afirmou Adolfo Mesquita Nunes, numa nota publicada no Facebook.



