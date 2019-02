A direção da ADSE, o subsistema de saúde dos trabalhadores da Função Pública, vai começar a reunir com os prestadores privados de saúde "a partir do fim do mês" para resolver o braço de ferro com os hospitais privados e aprovar novas tabelas, garante o vogal Eugénio Rosa ao CM . E ao ...

Exclusivos CM Este artigo é exclusivo para Assinantes Correio da Manhã ouAssine 1 mês por 1€. Se já é Assinante, faça o seu login Para ler TODOS OS EXCLUSIVOS CM de hoje por 0.60€ + IVA



ou

UTILIZE O Obtenha o seu código de acesso com uma simples chamada telefónica Assine agora o Correio da Manhã Digital (tal como é impresso em papel, veja exemplo Acesso integral ao Correio da Manhã ePaper

Acesso ilimitado a todo o site do Correio da Manhã.

Todos os exclusivos, opinião e análise da edição em papel. Saiba mais