Advogado da família das gémeas tratadas no Santa Maria diz que as meninas levaram cinco meses para obter nacionalidade

As gémeas luso-brasileiras com atrofia muscular espinal tratadas em Portugal em 2020 com o medicamento (Zolgensma), que custou quatro milhões de euros, já tinham obtido a nacionalidade portuguesa quando foi conhecido o diagnóstico da doença.A garantia é dada aopelo advogado da família, que nega um processo de naturalização em 15 dias, como foi avançado na reportagem da TVI que noticiou pela primeira vez este caso."O pedido de nacionalidade teve inicio em 16 abril de 2019 e foi concluído cinco meses depois, em setembro. O diagnóstico foi conhecido também em setembro, já depois da atribuição da nacionalidade", afirmou Wilson Bicalho, sublinhando que "o site do Ministério da Justiça refere um prazo de dois a quatro meses para filhos recém-nascidos de pais portugueses obterem nacionalidade".O advogado desmente qualquer favorecimento no tratamento das gémeas: "A minha cliente está envolta numa matéria que nada tem de verídico. Parece-me que foi colocada numa história para tentar passar uma imagem ruim do Presidente".Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa, apontado como suspeito de interceder a favor desta família, admitiu que o seu filho Nuno Rebelo de Sousa lhe enviou um e-mail em 2019 sobre o caso e que uma assessora da presidência contactou o Hospital de Santa Maria para indagar sobre o mesmo. No entanto, o Presidente negou qualquer favorecimento.Wilson Bicalho diz que a família não teve conhecimento do e-mail enviado pelo filho de Marcelo e sublinha que a mãe das crianças, a luso-brasileira Daniela Martins, não conhecia a nora do Presidente antes do tratamento das filhas."Só a conheceu em dezembro do ano passado", disse o advogado, assegurando que foi a persistência de Daniela que ajudou as crianças. "Mandou email para todo o lado, acionou a Provedoria de Justiça e conseguiu. Agora não pode voltar à sua casa em Portugal porque são apontadas. Devastaram a vida de uma família", disse.O Presidente é agora parco em palavras sobre o caso. Esta quarta-feira, começou por afirmar que "não tinha nada a acrescentar", tendo depois frisado que não falou com o filho sobre o tema. "Se na altura não disse que tinha falado, é porque não falei", disse, não esclarecendo se averiguou se o seu nome foi usado indevidamente.O ex-secretário de Estado da Saúde Francisco Ramos negou ter ligado ao Hospital de Santa Maria para marcar consulta para as duas gémeas.O advogado diz que Maitê e Lorena, agora com cinco anos, "têm mobilidade reduzida, fazem tratamento fisoterapêutico com um seguro de saúde e estão agora a desenvolver a fala com apoio da mãe que se empenha muito".