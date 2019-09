Aeroporto do Montijo acolhe aviões KC-390

Os cinco aviões KC-390 adquiridos pelo Governo à brasileira Embraer, por 827 milhões de euros, vão ficar estacionados no aeroporto do Montijo. Com as obras de adaptação deste aeroporto para receber aeronaves civis, a Força Aérea vai ficar com um espaço para estacionar os novos aviões, no qual terá também de fazer obras de adaptação.A decisão de estacionar os novos KC-390, que vão substituir os velhos C-130, terá sido tomada recentemente pelo Governo, apurou o CM. O investimento de 827 milhões de euros na compra dos cinco KC-390 abrange a aquisição das aeronaves, um simulador, os sistemas eletrónicos e as obras a realizar no aeroporto do Montijo, a fim de acolher os novos aviões.O primeiro-ministro, António Costa, esteve esta quinta-feira em Évora na cerimónia de assinatura do contrato para a compra dos aviões que vão substituir os velhinhos ‘bisontes’, num investimento de 827 milhões de euros. Para o chefe do Governo, foi "um bom dia para as Forças Armadas, um bom dia para o sistema de inovação e indústria, um bom dia para a cidade de Évora e para o conjunto do Alentejo".O negócio com a empresa brasileira inclui também a manutenção das aeronaves nos primeiros 12 anos de vida. Para Costa, "o investimento em segurança e defesa" deve ter "duplo uso" e o projeto do KC-390 "não é só no âmbito da defesa", tendo tido "um efeito catalisador muito importante no desenvolvimento na capacidade do conjunto da engenharia aeronáutica".Já o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, frisou que o KC-390 é o "melhor do mercado" e justificou que a compra dos cinco aviões por Portugal é "um investimento", em vez de "uma simples despesa". O primeiro avião KC-390 é entregue em 2024 e os restantes até 2027.Estes cinco aviões vão substituir a atual frota Hércules C-130, a operar desde 1977.A Força Aérea Portuguesa vai aplicar 130 milhões de euros na preparação de cinco caças F-16 que serão vendidos à Roménia. Os 130 milhões de euros serão usados para modernizar as aeronaves, a revisão geral dos motores, a formação, o apoio logístico e a permanência de uma equipa de apoio técnico na Roménia até 2023."As despesas serão posteriormente cobertas, na íntegra, pelo novo contrato a celebrar".