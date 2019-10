Discussão de António Costa com popular no fim da campanha eleitoral dá origem a jogo

O momento em que António Costa se exaltou com um popular, no último dia da campanha para as legislativas, deu origem ao jogo online ‘Afasta o Costa’, que está a fazer sucesso nas redes sociais.

O primeiro-ministro e candidato do PS às eleições legislativas do passado domingo protagonizou um dos momentos mais marcantes da campanha eleitoral quando, na sexta-feira, 4 de outubro, se irritou ao ser interpelado por um popular que o acusou de estar de férias durante os incêndios em Pedrógão Grande.

O incidente foi agora transformado num jogo online, cujo objetivo é o jogador impedir o secretário-geral do PS de dar murros ao idoso.



Os jogadores têm 10 segundos "para afastar Costa do velhote" e evitar que este seja golpeado.