África do Sul acolhe 10 de Junho em 2023

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, avançou este sábado a possibilidade das comemorações do dia 10 de Junho em 2023 começarem na África do Sul para depois se estenderem a Portugal.









O anúncio foi feito durante a celebração do Dia de Camões, que este ano foi também assinalado em Londres. A escolha do local deveu-se ao facto de o Reino Unido acolher “uma comunidade [portuguesa] muito jovem, que cresceu muito rapidamente e que tem aspetos muito diferentes de outras comunidades”, apesar de também pesar o laço que Portugal tem “com o Reino Unido que não é só histórico, mas também atual”, salientou o chefe de Estado.

Porém, Marcelo lembrou que, já em 2020, o Dia de Portugal deveria ter sido assinalado na África do Sul, algo que foi impossível devido à pandemia. O mesmo aconteceu no ano passado. Deste modo, o Presidente da República retomou o acordo de há 2 anos e adiantou que está na sua ideia, “embora ainda sujeita a confirmação, para o ano ir, se for possível, à África do Sul”. O modelo de celebração do 10 de Junho bipartida entre Portugal e uma outra comunidade portuguesa espalhada pelo Mundo começou em 2016, com a primeira legislatura de António Costa, que também instituiu na comemoração a dupla participação do Presidente da República e do primeiro-ministro.

"Centenas de Cristianos Ronaldos" na investigação







Leia também Enfermeiro que cuidou de Boris Johnson condecorado pelo Presidente da República O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse este sábado, num discurso em inglês na Imperial College, em Londres, que Portugal já enviou para o Reino Unido “várias centenas de Cristianos Ronaldos” para áreas da investigação e que estes jovens quadros são o futuro da secular aliança luso-britânica.

Enfermeiro de Boris Johnson condecorado



O enfermeiro Luís Pitarma, conhecido por ter cuidado do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, quando este se debateu com Covid-19 nos Cuidados Intensivos, foi condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Ordem de Mérito com o grau de Oficial.





Costa e Johnson preparam acordo político



Os primeiros-ministros de Portugal e do Reino Unido, António Costa e Boris Johnson, vão fechar um acordo na segunda-feira para regular as relações luso-britânicas após a saída do Reino Unido da União Europeia. O acordo incidirá “nas áreas da defesa, política externa, ciência, ensino superior e alterações climáticas”, adiantou o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, em substituição de Costa, ausente por doença.