Agostinho Branquinho tinha 15 contas bancárias nas quais foram creditados 6,3 milhões de euros, a partir de 2006. O antigo deputado do PSD era também beneficiário de uma conta na Suíça com quase 900 mil euros - alimentados por outra conta de uma offshore do Panamá -, autorizada a Marco António Costa, que foi ‘vice’ na Câmara de Valongo, deputado e secretário de Estado em dois governos sociais-democratas.