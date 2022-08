Uma alegada agressão do deputado do Chega Bruno Nunes ao seu colega Gabriel Mithá Ribeiro terá sido o motivo que levou Mithá a pedir a demissão do cargo de vice-presidente do partido. Segundo o ‘DN’, o desentendimento terá ocorrido numa reunião do grupo parlamentar, antes de um plenário na Assembleia da República, e o líder André Ventura não teria tomado posição, o que não agradou a Mithá Ribeiro.









Mas a questão vai mais longe. A ‘Sábado’ diz que a alegada agressão pode mesmo vir a ser alvo de inquérito pela Comissão da Transparência, apesar do Estatuto dos Deputados não prever sanções a aplicar nestes casos, e que Bruno Nunes tem já um histórico de conflitos no partido e no Parlamento.

Já ao CM, fontes do Chega disseram que o presidente do partido, André Ventura, não viu nem assistiu a nenhuma agressão.





Mithá Ribeiro deverá comunicar este sábado numa conferência de imprensa, se se mantém ou não como deputado.