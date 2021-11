Jogar em dois tabuleiros: adiar as diretas de 4 de dezembro com a ajuda de Alberto João Jardim ou antecipar as eleições como carta de último recurso. É assim que o líder do PSD, Rui Rio, se prepara para evitar uma segunda derrota no Conselho Nacional extraordinário de hoje, em Aveiro, convocado para votar a antecipação do congresso de janeiro para dezembro, proposta pelas tropas de Paulo Rangel, adversário de Rio e candidato à presidência laranja.