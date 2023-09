Albuquerque antevê "boa afluência às urnas"

O cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP às legislativas regionais da Madeira, Miguel Albuquerque, anteviu este domingo uma "boa afluência às urnas", considerando que isso "é positivo para todos".

"Neste momento, os indicadores são positivos, uma vez que temos muitas pessoas a votar só na parte da manhã. Portanto, acho que vai ser uma eleição com boa afluência às urnas, o que é positivo para todos, para o regime, para a democracia, para a Madeira", afirmou, em declarações aos jornalistas, depois de votar na Escola Básica da Ajuda, no Funchal.

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, as eleições legislativas regionais registaram até às 12:00 uma afluência às urnas de 20,98%, semelhante à verificada em 2019 à mesma hora.