O presidente do Governo da Madeira (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, disse esta terça-feira que não ficou surpreendido com a validação da lei da droga pelo Tribunal Constitucional e afirmou que as decisões deste organismo "têm sido sempre contra a Madeira".

"Neste caso concreto, a Madeira nem foi ouvida sobre uma questão que é pertinente de saúde pública e, mesmo assim, o Tribunal [Constitucional] continua a tomar as decisões à revelia daquilo que são os interesses da Região Autónoma da Madeira", declarou.

O governante falava à margem de uma visita a uma empresa, no concelho de Santana, na costa norte da ilha, numa reação à decisão do Tribunal Constitucional (TC), que validou esta terça-feira a constitucionalidade do decreto do parlamento que descriminalizou as drogas sintéticas e fez uma nova distinção entre tráfico e consumo, na sequência do pedido de fiscalização abstrata preventiva apresentado pelo Presidente da República.