Albuquerque destaca "vitória contundente" da coligação PSD/CDS-PP na Madeira

A coligação Madeira Primeiro (PSD/CDS-PP) venceu as eleições legislativas na região autónoma de "forma contundente", afirmou este domingo o líder social-democrata madeirense, Miguel Albuquerque, vincando que o projeto político com os centristas "é para continuar".

"A nossa coligação obteve uma grande vitória nestas eleições. É preciso sublinhar, mais uma vez, que nós ganhamos em dez dos 11 concelhos da Madeira de forma contundente", disse, reforçando: "Não há qualquer dúvida de que nós ganhámos aqui na região autónoma."

Miguel Albuquerque falava numa conferência de imprensa conjunta com o líder do CDS-PP/Madeira, Rui Barreto, pouco depois de conhecidos os resultados do círculo eleitoral da região autónoma, onde a coligação Madeira Primeiro venceu com 39,83% dos votos, seguida pelo PS, com 31,47%.

Em 11 concelhos, a coligação PSD/CDS-PP, que lidera o governo na região, apenas perdeu em Machico, onde o PS ganhou com 49,46%.

O círculo da Madeira elege seis deputados à Assembleia da República e o PSD manteve os três representantes que já tinha em São Bento, o mesmo número que o PS.

"Estou muito satisfeito aqui, na Madeira, por ter mantido a consistência do nosso projeto", afirmou Miguel Albuquerque, também presidente do Governo Regional, considerando, no entanto, que a vitória do PS ao nível nacional trará ao país "tempos difíceis".

"Estou convencido de que, para mal do país, vamos ter que enfrentar tempos difíceis e para enfrentar tempos difíceis nós temos de estar unidos na defensa intransigente da Madeira", disse.

E reforçou: "Aqui, na Madeira, nós estamos preparados para, mais uma vez, colocar os interesses da nossa região autónoma e do nosso povo em primeiro lugar."

O presidente do CDS-PP/Madeira, Rui Barreto, sublinhou, por seu lado, que a coligação continuará a "dignificar o povo da Madeira e do Porto Santo".

"Temos enormes desafios pela frente, em que é preciso, de facto, lutar pelos nossos direitos ao nível nacional", disse.

Rui Barreto, também secretário regional de Economia no governo de coligação PSD/CDS-PP, disse que a sua preocupação e o seu foco não é o mau resultado dos centristas ao nível nacional, mas o trabalho do partido na região autónoma.

"A coligação está a governar a região", declarou, acrescentando: "Continuaremos sempre os dois em nome da estabilidade, em nome da responsabilidade e em nome de todos os madeirenses estaremos juntos até ao fim."

Esta posição contou com o apoio do líder social-democrata.

"A coligação é para continuar", disse Miguel Albuquerque, adiantando: "A coligação tem funcionado muito bem e acho que, neste momento, não faz nenhum sentido que nas próximas eleições o PSD e o CDS regionais não se apresentem coligados."

Albuquerque afirmou, por outro lado, que as expectativas de uma vitória do centro-direita não se concretizaram ao nível nacional porque houve uma "fragmentação dos votos", ao passo que o voto útil à esquerda foi canalizado diretamente para o Partido Socialista.

O líder social-democrata disse que o mesmo aconteceu na região autónoma, onde o Chega e a Iniciativa Liberal registaram "votações expressivas", com 6,08% e 3,34% respetivamente, ficando em quarto e quinto lugares, à frente do BE e da CDU.