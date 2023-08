Albuquerque diz que Marques Mendes é um "bom candidato" à Presidência da República

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou esta terça-feira que o ex-líder do PSD Luís Marques Mendes é um "bom candidato" à Presidência da República e considerou que tem "grandes condições para ganhar".

"Eu acho que, neste momento, é um dos candidatos com mais habilitações, mais categoria e, sobretudo, mais experiência. É um homem com grande experiência política e bom senso para ser Presidente da República", disse.

Miguel Albuquerque, que chefia o executivo insular de coligação PSD/CDS-PP e lidera a estrutura social-democrata madeirense, falava à margem de uma visita a uma empresa, em Santana, no norte da ilha, numa reação à possibilidade admitida no domingo à noite por Marques Mendes de ser candidato a Presidente da República.

"É, inevitavelmente, um bom candidato", declarou, para logo reforçar: "É um potencial candidato do centro-direita, com grandes condições para ganhar".

Albuquerque sublinhou, no entanto, que "é prematuro dizer se terá o meu apoio".

O ex-presidente do PSD Luís Marques Mendes admitiu no domingo uma candidatura presidencial "se houver utilidade para o país" e "um mínimo de condições para avançar", rejeitando ter qualquer decisão neste momento ou acordo com o líder social-democrata.

No seu comentário televisivo na SIC, Mendes foi questionado sobre o significado político da sua presença na Festa do Pontal, a rentrée do PSD a meio de agosto no Algarve, e se tal estaria relacionado com um eventual acordo para um apoio de Luís Montenegro a uma candidatura sua a Belém.