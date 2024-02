Miguel Albuquerque, líder demissionário do Governo Regional da Madeira, ocultou do Tribunal Constitucional (TC) os 3,1 milhões de euros obtidos na venda da Quinta do Arco, na costa Norte da Madeira, em junho de 2017. Desde a realização do negócio, Albuquerque entregou várias declarações de rendimentos no TC, mas nunca declarou o valor da venda desse imóvel.









