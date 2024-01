No mesmo dia em que renunciou ao cargo de presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, líder do PSD na região, pediu para ser ouvido no processo sobre suspeitas de corrupção no arquipélago, em que foi constituído arguido. A revelação foi feita pelo advogado de Albuquerque, Pedro Barosa.



"Confirmo que pediu para ser ouvido no processo em que foi constituído arguido", indicou Barosa, citado pela agência Lusa.









