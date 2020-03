Assunção Cristas não tem coronavírus. Teste deu negativo

Há três dias, Assunção Cristas abandonou uma reunião da Câmara Municipal de Lisboa depois de ter tido conhecimento de que um amigo com quem jantou este fim de semana está infetado com o novo coronavírus.

Os restantes vereadores e autarcas que estavam na reunião mudaram de sala para continuarem os trabalhos, e a sala onde se estava a realizar aquela reunião vai ser imediatamente desinfetada.

Boas notícias!

Acabo de receber o resultado: deu negativo o teste efetuado ao novo coronavírus.

Ainda assim, apesar de não ter sintomas, devo continuar em casa até perfazer as duas semanas do período crítico. Assim farei, com serenidade. Muito obrigada por todas as mensagens! — Assunção Cristas (@CristasAssuncao) March 13, 2020











A ex-líder do CDS-PP anunciou que o exame que realizou para saber se era portadora de coronavírus deu negativo, através do Twitter.Ainda assim, Assunção Cristas anunciou que vai continuar a cumprir a quarentena voluntária, até "perfazer as duas semanas do período crítico".